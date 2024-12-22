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В США готовятся наказать китайскую Sophgo из-за помощи Huawei

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Аналитическая компания TechInsights заподозрила Sophgo в том, что она поставляет чипы Ascend 910B для Huawei, даже несмотря на санкции. Теперь власти США планируют добавить Sophgo в санкционный список.

По данным Reuters, представители Huawei утверждают, что с 2020 года не получали чипы от TSMC, а Sophgo заявляет, что не имеет никаких связей с Huawei после введения санкций.

Известно, что Sophgo поставляет свою продукцию различным государственным учреждениям и вузам в Китае, включая компоненты для полицейских систем видеонаблюдения.

Несмотря на попытки Sophgo доказать свою непричастность к поставкам чипов для Huawei, американские чиновники продолжают рассматривать возможность введения санкций.

 

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