В США готовятся наказать китайскую Sophgo из-за помощи Huawei

Аналитическая компания TechInsights заподозрила Sophgo в том, что она поставляет чипы Ascend 910B для Huawei, даже несмотря на санкции. Теперь власти США планируют добавить Sophgo в санкционный список.

По данным Reuters, представители Huawei утверждают, что с 2020 года не получали чипы от TSMC, а Sophgo заявляет, что не имеет никаких связей с Huawei после введения санкций.

Известно, что Sophgo поставляет свою продукцию различным государственным учреждениям и вузам в Китае, включая компоненты для полицейских систем видеонаблюдения.

Несмотря на попытки Sophgo доказать свою непричастность к поставкам чипов для Huawei, американские чиновники продолжают рассматривать возможность введения санкций.