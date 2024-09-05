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В SpaceX хотят обеспечить повсеместное покрытие связи через спутники Starlink

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

SpaceX анонсировала новый сервис Direct To Cell (DTC), который обеспечит связь между телефонами и спутниками Starlink. Это позволит устранить слепые зоны сотовой связи в США, где сигнал раньше не ловился.

Инженер компании Бен Лонгмайер отметил, что в первую очередь 100% покрытие получат абоненты оператора T-Mobile, с которым у SpaceX заключено соглашение. Позже Илон Маск добавил, что эксклюзивный договор с T-Mobile будет действовать один год, после чего DTC станет доступен всем национальным операторам.

Сотрудничество SpaceX с T-Mobile началось еще в 2022 году. Чтобы запустить DTC, уже было выведено 168 специальных спутников. Это особенно актуально для районов, таких как национальные заповедники, где сотовая связь часто отсутствует.

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