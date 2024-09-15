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В соцсетях запустили дипфейки с врачами, которые рекламируют опасные препараты

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

С помощью технологий искусственного интеллекта мошенники создают видео, где лица и голоса популярных врачей рекламируют поддельные препараты, такие как «натуральные» сиропы от диабета и лекарства от высокого кровяного давления. Об этом пишет Газета.ру, ссылаясь на агентство AFP.

В некоторых случаях в рекламе утверждается, что известный препарат метформин, используемый для лечения диабета, якобы опасен для жизни. Мошенники используют не только имена врачей, но и учёных, которым доверяют их поклонники.

Британский врач Джон Кормак отметил, что многие врачи потратили годы на создание своего имиджа, и это порой делает их жертвами, даже когда они делают сомнительные заявления.

Бороться с дипфейками становится всё сложнее: если их удаляют, они быстро появляются на других аккаунтах. Эксперты предлагают не только удалять такие материалы, но и разрабатывать цифровые подписи, которые гарантировали бы, что контент не был создан с помощью ИИ.

Это могло бы помочь пользователям лучше ориентироваться в информации и защищаться от мошенничества.

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