В смартфонах Xiaomi стало возможным навсегда отключить навязчивую рекламу

На YouTube-канале Mobiltelefon.ru опубликована инструкция по отключению рекламы на смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO. На видеоролик обратил внимание портал ferra.ru. Это достаточно расепространенная проблема устройств китайского бренда, ведь реклама на смартфонах очень навязчивая.

Чтобы отключить рекламу, сначала рекомендуется зайти в «Настройки», затем выбрать «Отпечатки, данные лица и защита устройства». Далее нажмите на «Доступ к личным данным» и отключите три пункта: «Безопасность», msa и System Daemon.

Затем перейдите в раздел «Приложения» в настройках. Нажмите на три точки в верхнем углу, выберите «Прочие настройки» и «Системные приложения».

В «Mi Браузере» отключите рекламу в дополнительных настройках, а в «Защите» отметьте «Блокировать рекламу». Также отключите рекомендации и рекламу в приложениях «Музыка» и «Безопасность».

Для приложений «Mi Видео», GetApps, «Темы» и «Игровой центр» рекламу нужно отключать напрямую в их настройках. Чтобы избавиться от рекламы на обоях рабочего стола, можно использовать приложение «Карусель обоев» или просто удалить его.