В смартфонах Samsung может появится подэкранный датчик измерения артериального давления

Samsung подала новую патентную заявку, в которой описывается методика измерения артериального давления без использования специализированных датчиков. Эта технология позволит оснащать смартфоны функцией тонометра, используя специальный сенсор, встроенный в дисплей.

На данный момент у Samsung уже есть подобный датчик в Galaxy Watch7, где он реализован как отдельный оптический элемент на задней панели часов. В новой патентной заявке предлагается использовать пиксели экрана для подсвечивания сосудов вместо выделенных светодиодов.

Цвет и яркость пикселей будут регулироваться в зависимости от того, как пользователь касается экрана, что должно повысить точность измерений. Однако пока неясно, насколько точно можно измерить артериальное давление с помощью смартфона, и сама компания еще не анонсировала планы по выпуску устройства с этой функцией.