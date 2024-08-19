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В смартфонах на Android выявили тайные шпионские функции

Автор На чтение 1 мин Просмотров 171 Опубликовано

В Android-смартфонах была найдена серьезная уязвимость, позволяющая шпионить за пользователями. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на исследовательскую компанию iVerify.

Специалисты обнаружили, что встроенное приложение Showcase, разработанное Google для демонстрации функций смартфонов в магазинах, плохо защищено. Это приложение может загружать контент из интернета и потенциально использовалось для слежки.

Исследователи смогли обойти защиту Showcase и внедрить вредоносный код. По их мнению, мошенники могли использовать эту уязвимость в течение многих лет.

Примечательно, что удалить приложение обычными способами невозможно, но для его эксплуатации злоумышленнику нужен физический доступ к устройству.

Google заявила, что Showcase было создано для магазинов Verizon и больше не используется. Компания пообещала удалить его в следующем обновлении системы.

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