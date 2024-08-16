В Сколково изобрели электронный нос, который оценит свежесть мяса

Для оценки порчи продуктов традиционно используется бактериологический анализ, но он занимает много времени.

Группа ученых из Сколтеха и других организаций разработала новый метод, который позволяет быстрее и точнее оценивать качество мяса, используя технологии электронного носа и компьютерного зрения.

Электронный нос, состоящий из газовых сенсоров, имитирует человеческое обоняние и реагирует на летучие соединения, возникающие в процессе жизнедеятельности бактерий.

Эти соединения создают характерный запах, который сигнализирует о порче продукта. В новой работе ученые анализировали динамику порчи мяса, используя электронный нос для оцифровки запахов и сравнивали результаты с изменениями в бактериальном составе образцов.

Исследования показали, что электронный нос может выявлять изменения состояния мяса на более ранних стадиях, чем традиционные методы.

Ученые также обнаружили, что чувствительный сенсор, реагирующий на водород, позволяет определить, когда мясо начинает портиться, в зависимости от влажности хранения.

В ходе экспериментов ученые анализировали бактериальный состав образцов, выявляя, какие бактерии размножаются или погибают.

Результаты показали, что изменения в атмосфере мяса происходят одновременно с изменениями в составе бактерий, что подтверждает эффективность метода электронного носа для определения свежести продуктов.