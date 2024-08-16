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В Сколково изобрели электронный нос, который оценит свежесть мяса

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Для оценки порчи продуктов традиционно используется бактериологический анализ, но он занимает много времени.

В Сколково изобрели электронный нос, который оценит свежесть мяса

Группа ученых из Сколтеха и других организаций разработала новый метод, который позволяет быстрее и точнее оценивать качество мяса, используя технологии электронного носа и компьютерного зрения.

Электронный нос, состоящий из газовых сенсоров, имитирует человеческое обоняние и реагирует на летучие соединения, возникающие в процессе жизнедеятельности бактерий.

Эти соединения создают характерный запах, который сигнализирует о порче продукта. В новой работе ученые анализировали динамику порчи мяса, используя электронный нос для оцифровки запахов и сравнивали результаты с изменениями в бактериальном составе образцов.

Исследования показали, что электронный нос может выявлять изменения состояния мяса на более ранних стадиях, чем традиционные методы.

В Сколково изобрели электронный нос, который оценит свежесть мяса

Ученые также обнаружили, что чувствительный сенсор, реагирующий на водород, позволяет определить, когда мясо начинает портиться, в зависимости от влажности хранения.

В ходе экспериментов ученые анализировали бактериальный состав образцов, выявляя, какие бактерии размножаются или погибают.

Результаты показали, что изменения в атмосфере мяса происходят одновременно с изменениями в составе бактерий, что подтверждает эффективность метода электронного носа для определения свежести продуктов.

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