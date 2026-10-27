В Швеции ограничили использование ChatGPT и Claude на рабочих компьютерах

В Швеции изменили правила использования популярных нейросетевых сервисов в государственных учреждениях. С 26 октября сотрудники ряда органов власти лишились возможности напрямую открывать веб-версии ChatGPT и Claude на служебных компьютерах. О решении 27 октября сообщило издание AIdapted со ссылкой на Euronews.

Причиной введения ограничений стали опасения, связанные с обработкой служебной и конфиденциальной информации в сторонних облачных системах. Власти считают необходимым использовать инструменты, прошедшие установленную проверку безопасности.

В качестве рекомендуемой альтернативы указан Microsoft Copilot, применение которого предусмотрено в рамках согласованных условий защиты данных. При этом ограничение не означает полного запрета на использование других искусственных интеллектов в стране.

По опубликованным сведениям, отдельным сотрудникам сохраняют возможность работать с ChatGPT и Claude через контролируемую внутреннюю платформу. Аналогичные меры упоминаются применительно к налоговой службе и некоторым другим учреждениям.

Таким образом, решение касается прежде всего порядка использования внешних сервисов в государственной информационной инфраструктуре.

Ситуация показывает растущее значение корпоративного контроля над доступом к генеративному ИИ. Организациям необходимо учитывать, какие сведения сотрудники передают нейросетям и каким образом поставщики услуг обеспечивают защиту этих данных.