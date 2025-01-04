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В Севастополе запустили первых беспилотников для уборки мусора с поверхности воды

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В Севастополе начали использовать первые беспилотные устройства для уборки мусора с поверхности воды. Эти катамаранные аппараты под названием «Морской скорпион» уже очищают Балаклавскую бухту от плавающего пластика, бумаги и древесины.

Весом около 60 кг, беспилотники прошли испытания в море в феврале 2024 года. Два устройства были поставлены по заказу Балаклавской яхтенной марины и активно используются для очистки бухты.

В будущем планируется расширить географию применения беспилотников, начиная с Крыма. Разрабатываются бизнес-модели для производства и обслуживания аппаратов за пределами полуострова, с учетом пожеланий заказчиков. Один беспилотник может собрать около 2 кубометров мусора за смену в четыре часа.

Эти аппараты дешевле голландских аналогов благодаря более простой технологии производства. Кроме того, они получили новые функции, такие как видеосвязь для навигации и улучшенные системы захвата мусора.

Источник: ТАСС.

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