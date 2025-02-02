В сети раскрыты характеристики смартфона Asus Zenfone 12 Ultra, который дебютирует 6 февраля

Компания Asus анонсировала Zenfone 12 Ultra, который будет представлен 6 февраля. За несколько дней до презентации известный инсайдер Роланд Куандт опубликовал полные технические характеристики и официальные изображения устройства.

Судя по фотографиям, Zenfone 12 Ultra имеет схожий дизайн с ROG Phone 9 Pro, хотя флэш-модуль расположен в другом месте. Устройство отличается от игрового стиля других моделей Asus и представлено в более нейтральной цветовой гамме.

Смартфон оснащен 6,78-дюймовым экраном с разрешением 2400×1080 пикселей и LTPO-панелью, поддерживающей частоту обновления до 144 Гц во время игр. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная камера.

На задней панели находится 50-мегапиксельный сенсор Sony Lytia 700 с обновленной оптической стабилизацией, а также 13-мегапиксельный сверхширокоугольный и 32-мегапиксельный телеобъективы.

Среди других характеристик — сертификация IP68, аудиоразъём 3,5 мм, процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор имеет ёмкость 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки 65 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт. Информация о цене Zenfone 12 Ultra пока не раскрыта.