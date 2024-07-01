В Сети появилось фото розничной коробки нового Redmi K70 Ultra

Фото розничной коробки нового смартфона Redmi K70 Ultra, который, как ожидается, будет представлен в июле, появилось в китайской социальной сети.

Ожидается, что Redmi K70 Ultra получит улучшения и будет иметь большую производительность в сравнении с предшественником

Одной из ключевых особенностей K70 Ultra будет использование процессора Dimensity 9300 Plus, который также применяется в iQOO Neo 9S Pro.

Также упоминается наличие независимого графического чипа и системы охлаждения ice-sealed. В модели будет реализована защита от пыли и воды по стандарту IP68, а еще корпус будет иметь металлическую среднюю рамку для дополнительной прочности.

Что касается экрана, то телефон предложит плоский 8-битный OLED-дисплей разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

Ожидается, что устройство будет иметь до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0 и аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Что касается фотовозможностей, то на передней панели расположится 20-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и тройная камера на задней панели, возможно, с датчиком на 50 мегапикселей, 8-мегапиксельной камерой и 2-мегапиксельной камерой.