В сети появились сообщения о возможной автоматизированной системе Роскомнадзора для штрафов компаниям

В ряде сообщений утверждалось, что Роскомнадзор якобы запустил автоматизированного бота, который рассылает компаниям штрафы за нарушения законодательства о персональных данных. По этим данным, система могла проверять сайты на наличие уведомлений о сборе персональной информации и выявлять другие несоответствия требованиям.

Однако в Роскомнадзоре опровергли информацию о массовых автоматических рассылках. В ведомстве сообщили агентству ТАСС, что распространяемые сведения не соответствуют действительности, в том числе указав на отсутствие электронной подписи в подобных письмах.