В Сети появились подробности о новом фитнес-браслете Xiaomi Smart Band 9

Ранее были опубликованы первые, предположительно, официальные изображения браслета, а теперь добавились и подробности о грядущих изменениях. При этом точной даты презентации нового Xiaomi Smart Band 9 пока нет.

Известный инсайдер под псевдонимом F1REFLY_ опубликовал изображения и информацию о технических особенностях устройства, указывающих на заметные улучшения по сравнению с текущей моделью.

На предварительных рендерах Xiaomi Smart Band 9 можно увидеть трекер в трех расцветках: голубой, бежевый и розовый. Дизайн устройства остался тем же, что и у предыдущей версии, включая капсульную форму корпуса и силиконовый ремешок, который можно заменить по своему усмотрению. Однако основные обновления касаются внутренних компонентов.

Одним из наиболее заметных улучшений является экран, который получит повышенную пиковую яркость с 600 нит до 1200 нит.

Это позволит обеспечить отличную видимость даже при ярком солнечном свете, что будет особенно полезно для любителей активного отдыха на открытом воздухе. Разрешение, размер и частота обновления экрана останутся без изменений.

Ожидается, что точность датчика SpO2 повысится на 10%. Также говорится об обновленном алгоритме мониторинга качества сна с улучшенной точностью, увеличении емкости аккумулятора с 190 мАч до 233 мАч и наличии модуля Bluetooth 5.4 для более стабильного и быстрого соединения.