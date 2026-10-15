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В сети появились первые изображения смартфона Oppo Reno 17

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Новый смартфон Oppo Reno 17 впервые показали на фотографиях до официальной презентации. Изображения опубликовали отраслевые источники, сообщившие о подготовке следующего поколения устройств семейства Reno.

Судя по опубликованным материалам, производитель сохранит основные элементы дизайна предшественника, ограничившись изменениями внешнего оформления.

По предварительной информации, линейка может включать модели с разными размерами экранов. Среди ожидаемых особенностей называются камера с разрешением до 200 Мп, отдельная кнопка для функций искусственного интеллекта и расширенные инструменты обработки фотографий.

Стандартной версии Reno 17 также приписывают процессор Snapdragon 7 Gen 4, аккумулятор ёмкостью около 7000 мА·ч и тройную камеру с основным сенсором на 50 Мп.

Презентация семейства в Китае предположительно состоится в ноябре, а выход на индийский рынок ожидается в начале января 2027 года. Официального подтверждения этих сроков пока нет.

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