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В Сети появились изображения прототипа флагмана Xiaomi 15

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Изображения грядущего флагмана появились в социальной сети Weibo. Источник показал прототип устройство, которое дебютирует в начале следующего года, без задней крышки.

В Сети появились изображения прототипа флагмана Xiaomi 15

Судя по изображению, в верхней части блока камер предусмотрен 200-мегапиксельный «перископ» с эквивалентным фокусным расстоянием 100 мм.

Ниже расположены основные модули: телефото (IMX858) и сверхширокоугольный. Такую компоновку уже показывали на предыдущих рендерах. Также на изображениях видна катушка беспроводной зарядки, размещённая поверх аккумулятора.

По слухам, Xiaomi 15 будет иметь 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц и встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 8 Elite, а ёмкость аккумулятора составит 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (90 Вт) и беспроводной зарядки (80 Вт).

 

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