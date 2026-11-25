Инсайдер Абхишек Ядав опубликовал фотографии смартфона OnePlus Nord 7, который пока официально не представлен производителем. На изображениях устройство выполнено в бирюзово-зеленом цвете и оснащено крупным модулем камер со скругленными углами. Одним из отличительных элементов оформления стала вертикальная светодиодная полоска.

По предварительной информации, аппарат получит процессор MediaTek Dimensity 8500 и дисплей Super AMOLED с частотой обновления 144 Гц. Повышенная частота должна обеспечить более плавное отображение интерфейса и динамического контента.

Главной особенностью новинки может стать аккумулятор емкостью 9000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Официального подтверждения опубликованных характеристик от OnePlus пока не поступало. Стоимость устройства и сроки начала продаж также неизвестны.