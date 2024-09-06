В Сети появились фото отмененного смартфона Xiaomi без кнопок

Xiaomi снова работает над смартфоном без кнопок, который имеет кодовое название «zhuque». Это устройство станет первой моделью бренда MIX без физических кнопок, хотя компания уже пробовала такой вариант 1,5 года назад, но тогда отказалась от его выпуска.

Ранее было также упомянуто о прототипе «wangshu», который тоже не имел кнопок. На китайском форуме CoolAPK появились изображения этого прототипа, который был оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, камерой под экраном и поддержкой быстрой зарядки до 200 Вт. У «wangshu» был 2K LTPO-дисплей с частотой 120 Гц и аккумулятор на 4500 мАч.

Хотя пользователи ждали выхода этого устройства, Xiaomi решила не запускать его на рынок. Теперь компания снова пытается создать смартфон без кнопок с названием «zhuque», и многие надеются, что этот проект не будет отменён.