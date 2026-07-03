В сети появилась утечка облачной версии Windows на базе Copilot и Edge

В сети появилось видео, демонстрирующее интерфейс новой облачной версии операционной системы Windows, взаимодействовать с которой предполагается исключительно через ИИ-агентов, запросы к Copilot и веб-приложения в браузере Microsoft Edge.

Согласно продемонстрированным материалам, традиционные приложения формата Win32 в данной версии системы не поддерживаются — для работы с ними пользователям потребуется подключаться к удалённому персональному компьютеру через сервис Windows 365.

При этом остаётся неясным, планирует ли компания Microsoft выпустить подобную версию Windows в качестве альтернативы стандартной операционной системе, либо речь идёт о экспериментальной разработке.