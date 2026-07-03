Главная » Новости

В сети появилась утечка облачной версии Windows на базе Copilot и Edge

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

В сети появилась утечка облачной версии Windows на базе Copilot и Edge

В сети появилось видео, демонстрирующее интерфейс новой облачной версии операционной системы Windows, взаимодействовать с которой предполагается исключительно через ИИ-агентов, запросы к Copilot и веб-приложения в браузере Microsoft Edge.

Согласно продемонстрированным материалам, традиционные приложения формата Win32 в данной версии системы не поддерживаются — для работы с ними пользователям потребуется подключаться к удалённому персональному компьютеру через сервис Windows 365.

При этом остаётся неясным, планирует ли компания Microsoft выпустить подобную версию Windows в качестве альтернативы стандартной операционной системе, либо речь идёт о экспериментальной разработке.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.