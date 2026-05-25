В сети появилась информация о продаже базы данных пользователей OnlyFans

В интернете выставили на продажу базу данных, якобы содержащую сведения о миллионах пользователей платформы OnlyFans. По сообщениям, речь идёт примерно о 350 миллионах записей, включая адреса электронной почты и данные платёжных карт.

Продавец утверждает, что сама платформа взломана не была, а информация якобы собрана из более ранних утечек с других сервисов, включая Spotify и Twitter.

Отмечается, что профильное издание проверило часть опубликованных данных и подтвердило их соответствие реальным пользователям. Официальных комментариев от представителей платформы на данный момент не поступало.