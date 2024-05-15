В Сети появилась дорожная карта Apple с данными о складных iPhone

Недавно в сети появилась уникальная информация о планах компании Apple на ближайшие годы. Дорожная карта, которая стала доступна публике, раскрывает некоторые подробности о грядущих продуктах и инновациях.

Одним из самых ожидаемых анонсов будет выход iPhone SE 4. Однако, документ также включает информацию об изменениях, которые коснутся лишь старших моделей iPhone Pro.

По данным документа, они будут оснащены тройной 48-мегапиксельной камерой и 48-мегапиксельным датчиком для фронтальной камеры. Эти изменения являются значительными относительно текущей конфигурации датчиков iPhone.

Однако самыми захватывающими планами Apple являются те, которые затрагивают более отдаленное будущее. Согласно утечке, в 2026 году нас ожидает выпуск складного iPhone, а также ноутбуков MacBook с панелями OLED и более доступной гарнитуры Vision. Кроме того, экраны OLED станут доступными для iPad Air и iPad mini.

Однако самыми революционными новинками будут гарнитура дополненной реальности, которую Apple предположительно выпустит в 2027 году, а также складной iPad с огромным 20-дюймовым экраном, который, предположительно, увидит свет в 2028 году.

Информацию о планах Apple поделился пользователь с псевдонимом Revegnus, который ранее был известен своими точными предсказаниями.