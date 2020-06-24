В сети появилась база данных миллионов пользователей Telegram

В сети появилась база данных миллионов пользователей Telegram24.06.2020 17:17
Данные пользователей мессенджера Павла Дурова оказались опубликованы в даркнете.
База в 900 Мбайт оказалась в открытом доступе, и в ней есть номера телефонов пользователей Telegram, а также есть информация об уникальных идентификаторах.
Достоверно неизвестно, информация о скольких пользователях оказалась в распоряжении злоумышленников.
Известно лишь, что большинство аккаунтов пользователей из Ирана, а остальные принадлежат россиянам.
Как рассказали в Telegram, более 60% из оказавшихся в сети данных, не являются актуальными.
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