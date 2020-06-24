В сети появилась база данных миллионов пользователей Telegram

Данные пользователей мессенджера Павла Дурова оказались опубликованы в даркнете.

База в 900 Мбайт оказалась в открытом доступе, и в ней есть номера телефонов пользователей Telegram, а также есть информация об уникальных идентификаторах.

Достоверно неизвестно, информация о скольких пользователях оказалась в распоряжении злоумышленников.

Известно лишь, что большинство аккаунтов пользователей из Ирана, а остальные принадлежат россиянам.

Как рассказали в Telegram, более 60% из оказавшихся в сети данных, не являются актуальными.