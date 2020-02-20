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21 марта : пятница

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В Сети показали игровой мини-ноутбук GPD Win Max

21.02.2020 00:12

Компания GPD из КНР представила мини-ноутбук Win Max, который получил ряд особенностей.

Данная модель будет позиционироваться как игровая, и в ней отдельно установлены аналоговые стики и курки, а ниже них расположена клавиатура.

Всех характеристик мини-ноутбука пока не раскрывают, но известно, что в нем будет установлен процессор Intel Core i5-1035G7, SSD накопитель формата M.2 2280 и дисплей диагональю 8 или 9 дюймов.

Других данных про модель пока не предоставили. Также неизвестно, сколько он будет стоить.

Сбор средств на GPD Win Max планируют начать в конце года. Ноутбук можно будет заказать только через краудфандинговую площадку.

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