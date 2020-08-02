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В Сети опубликованы новые снимки складного Motorola Razr 2

02.08.2020 20:45

Новый складной смартфон Motorola Razr 2 на изображениях и рендерах в Сети демонстрировали не раз.
Также ранее публиковали и фотографии новинки, а недавно в распоряжении инсайдера Эван Блэсс (Evan Blass) оказались новые снимки аппарата.

На них показали аппарат, который отличается от предшественника дизайном и деталями.

Модели приписывают процессор Snapdragon 765G, а также поддержку сетей пятого поколения.

Ожидается, что презентация Motorola Razr 2 состоится в сентябре, но не исключено, что его премьера пройдет позднее.

В Сети опубликованы новые снимки складного Motorola Razr 2 В Сети опубликованы новые снимки складного Motorola Razr 2

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