В Сети опубликованы новые снимки складного Motorola Razr 2

В Сети опубликованы новые снимки складного Motorola Razr 202.08.2020 20:45
Новый складной смартфон Motorola Razr 2 на изображениях и рендерах в Сети демонстрировали не раз.
Также ранее публиковали и фотографии новинки, а недавно в распоряжении инсайдера Эван Блэсс (Evan Blass) оказались новые снимки аппарата.
На них показали аппарат, который отличается от предшественника дизайном и деталями.
Модели приписывают процессор Snapdragon 765G, а также поддержку сетей пятого поколения.
Ожидается, что презентация Motorola Razr 2 состоится в сентябре, но не исключено, что его премьера пройдет позднее.
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