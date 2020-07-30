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В Сети опубликовали новые подробности об «умном» кольце Apple

30.07.2020 23:41

Первый патент Apple об «умном» кольце появился в Сети еще в 2015 году, но тогда он был очень краткий, и про аксессуар практически ничего не было известно.

В новом патенте раскрывается больше информации, но документ все равное не дает понять, как будет выглядеть кольцо и какой набор датчиков в нем будет установлен.

Второй патент на «умное» кольцо Apple получила несколько дней назад. В опубликованном документе указывается, что на одной руке можно использовать несколько колец.

Через них можно жестами запускать приложения и управлять яркостью подсветки. Предположительно, для определения движения рук в кольце будет установлен акселерометр и гироскоп.

Специалисты полагают, что «умное» кольцо от Apple станет дополнительным аксессуаром для очков дополненной реальности.

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