В Сети опубликовали новые подробности об «умном» кольце Apple

В Сети опубликовали новые подробности об «умном» кольце Apple30.07.2020 23:41
Первый патент Apple об «умном» кольце появился в Сети еще в 2015 году, но тогда он был очень краткий, и про аксессуар практически ничего не было известно.
В новом патенте раскрывается больше информации, но документ все равное не дает понять, как будет выглядеть кольцо и какой набор датчиков в нем будет установлен.
Второй патент на «умное» кольцо Apple получила несколько дней назад. В опубликованном документе указывается, что на одной руке можно использовать несколько колец.
Через них можно жестами запускать приложения и управлять яркостью подсветки. Предположительно, для определения движения рук в кольце будет установлен акселерометр и гироскоп.
Специалисты полагают, что «умное» кольцо от Apple станет дополнительным аксессуаром для очков дополненной реальности.
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