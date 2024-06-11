Мошенники в РФ стали предлагать услуги «серой» аренды электросамокатов

Обнаружены ресурсы в социальных сетях, предлагающие аренду самокатов в обход правил кикшеринг-сервисов, предупреждают эксперты F.A.C.C.T. Это может привести к утечке данных, заражению вирусами, блокировке в сервисе и потере денег.

Компания F.A.C.C.T., занимающаяся борьбой с киберпреступлениями, обнаружила более 25 ресурсов, включая группы в социальных сетях, каналы и боты в мессенджерах, которые предлагают незаконные способы аренды электросамокатов.

Пользователям предлагают приобрести аккаунты с баллами лояльности, промокоды на скидку или помощь в создании новых учетных записей.

Некоторые предложения включают доступ к приложениям, которые якобы предназначены для сотрудников кикшеринг-сервисов и позволяют совершать неограниченное количество поездок. Цены на такие услуги варьируются от 20 до 2 тысяч рублей.

Покупателями могут быть как несовершеннолетние или заблокированные пользователи, нарушившие правила, так и те, кто просто хочет сэкономить на поездках. Однако эксперты F.A.C.C.T. предупреждают, что использование таких предложений может привести к штрафам, попаданию в черные списки сервисов, а также подвергнуться мошенничеству, утечке данных, заражению вирусами или потере денег.

Компания отмечает, что продажа аккаунтов с бонусами и другие предложения могут быть реальными, но все сделки происходят через мессенджеры, что не гарантирует защиту от мошенничества.

Эксперты F.A.C.C.T. предупреждают о возможных юридических последствиях при использовании украденных аккаунтов и риске заражения устройства вредоносными программами, которые могут предоставить киберпреступникам удаленный доступ к конфиденциальным данным пользователей.

Источник: РБК.