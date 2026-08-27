В Сеть утекли изображения чехлов для Samsung Galaxy S26 FE

В интернете появились изображения официальных чехлов для еще не представленного смартфона Samsung Galaxy S26 FE. Материалы раскрывают предполагаемый дизайн устройства и два варианта его расцветки.

По данным СМИ, Samsung подготовит для новой модели как минимум два фирменных аксессуара. Покупателям предложат прозрачный и силиконовый чехлы. Оба варианта получат встроенное магнитное кольцо для крепления совместимых устройств.

На изображениях прозрачного аксессуара смартфон показан в расцветке Blueberry с голубоватым оттенком. Силиконовый чехол демонстрируется вместе с Galaxy S26 FE в темно-сером цвете Graphite.

По предварительным данным, смартфон оснастят фирменным процессором Exynos 2500 и поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Устройство также сможет заряжать другие гаджеты без проводов.

В перечень предполагаемых характеристик входят модули NFC и Wi-Fi 6. Samsung может выпустить Galaxy S26 FE в трех версиях со встроенной памятью объемом 128, 256 или 512 ГБ. Компания пока официально не подтвердила характеристики и комплектацию смартфона.