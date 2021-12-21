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В Интернет утекли фотографии ещё не представленной флагманской видеокарты NVIDIA

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Существование RTX 3090 Ti подтвердила фотография коробки от видеокарты.

В сети появилась фотография коробки видеокарты RTX 3090 Ti от компании ASUS.

Модель серии TUF Gamin получила разъем о PCIe Gen 4.0. Предположительно в ускорителе будет 24 ГБ собственной памяти.

Ранее сообщаюсь, что RTX 3090 Ti станет первой видеокартой линейки с TDP равным 450 Вт, такой параметр на 100 Вт больше чем у текущего флагмана.

В основе RTX 3090 Ti ляжет процессор GA102-350 с 10752 ядрами CUDA и памятью, работающей на частоте 21 ГГц.

Ожидается что презентация NVIDIA RTX 3090 Ti состоится в начале следующего месяца, а ее продажи начнутся 27 января. О ценах пока ничего неизвестно.

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