В сеть утекли данные о новых флагманских наушниках Sony 1000X The ColleXion

В сети появилась информация о новых флагманских наушниках Sony серии 1000X под названием The ColleXion. Согласно утечке, устройство получит систему шумоподавления, основанную на двух чипах — Sony QN3 и новом процессоре V3.

Сообщается, что настройка драйверов выполнялась совместно со специалистами трёх звукозаписывающих студий. Также заявляется автономность до 24 часов работы по Bluetooth при включённой системе активного шумоподавления.

Конструкция наушников, по данным источников, получила металлический шарнир, что должно повысить прочность по сравнению с предыдущими моделями линейки Sony 1000X.

Официальный анонс ожидается 19 мая. Предполагаемая стоимость устройства составляет около 650 долларов, что эквивалентно примерно 53,7 тыс. рублей по текущему курсу.

