В сеть утекла полная коллекция обоев для Pixel 10 и его Pro-версий

Инсайдер Mystic Leaks опубликовал архив из 40 фирменных обоев, которые, как ожидается, будут предустановлены на смартфонах линейки Pixel 10 — включая модели Pixel 10, Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL.

Судя по изображениям, базовая версия Pixel 10 получит более яркие и насыщенные по цвету заставки. В свою очередь, обои для моделей Pro и Pro XL выполнены в сдержанной тёмной палитре, подчёркивающей премиальный статус устройств.

Обои также пролили свет на предполагаемые цветовые варианты смартфонов. Так, Pixel 10, вероятно, выйдет в четырёх цветах: Obsidian (чёрный), Blue (синий), Iris (фиолетовый) и Limoncello (жёлтый). Модели Pixel 10 Pro и Pro XL, по информации инсайдера, будут доступны в оттенках Obsidian (чёрный), Green (зелёный), Sterling (серый) и Porcelain (белый).