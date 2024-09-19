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В Сеть слили рекламные материалы Xiaomi 14T и 14T Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

С приближением даты презентации новой линейки смартфонов Xiaomi 14T в Сети появляется всё больше информации о них. В начале сентября были опубликованы характеристики моделей 14T и 14T Pro, а недавно появились пресс-снимки с ценами для Европы.

В Сеть слили рекламные материалы Xiaomi 14T и 14T Pro

Базовая модель Xiaomi 14T будет оснащена чипом Dimensity 8300-Ultra, оперативной памятью LPDDR5X и встроенной памятью UFS 4.0. Она также получит главную камеру от Leica с оптической стабилизацией и светосилой f/1.7, экран с частотой 144 Гц и яркостью до 4000 нит, а также батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

В Сеть слили рекламные материалы Xiaomi 14T и 14T Pro

Старшая модель Xiaomi 14T Pro предложит более мощный чип Dimensity 9300+ и улучшенную систему охлаждения. У неё будет аналогичный экран и набор камер от Leica с главной камерой на 50 Мп.

Батарея также на 5000 мАч, но поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт и проводную на 120 Вт. На изображениях видно, что базовая модель выполнена из пластика, тогда как у Pro-версии есть более качественные материалы. Презентация новых моделей Xiaomi 14T и 14T Pro ожидается 26 сентября.

В Сеть слили рекламные материалы Xiaomi 14T и 14T Pro В Сеть слили рекламные материалы Xiaomi 14T и 14T Pro

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