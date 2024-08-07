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В сеть слили прототип отечественной игровой консоли на чипе «Эльбрус»

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В сеть попали документы, подтверждающие существование прототипа российской игровой консоли Elbrus, основанной на чипе «Эльбрус-2С3».

В сеть слили прототип отечественной игровой консоли на чипе «Эльбрус»

По информации из утечки, консоль сможет запускать популярные игры, такие как Counter-Strike, GTA III, Portal и DOOM 3.

Документы, как сообщается, были показаны на одном из совещаний в профильном ведомстве и стали доступны благодаря инсайдерам из электроники. Хотя информация требует подтверждения, в ней говорится, что процессор «Эльбрус-2С3» поддерживает x86-игры и приложения для Linux и Windows.

В сеть слили прототип отечественной игровой консоли на чипе «Эльбрус»

Консоль будет не только игровым устройством, но и медиацентром и платформой для видеоконференций. Представители «Росэлектроники» подтвердили, что документы подлинные, но уточнили, что консоль не основана на мини-ПК МП21, который не предназначен для потребительского рынка.

Релиз консоли Elbrus запланирован на 2028 год, но стоимость устройства пока не раскрыта.

В сеть слили прототип отечественной игровой консоли на чипе «Эльбрус»

Источник: hi-tech.mail.ru. 

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