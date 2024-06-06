В Сеть слили характеристики беспроводных наушников Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro

Портал Android Headlines сообщил о предстоящих беспроводных наушниках Samsung Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro. Согласно информации, эти новые наушники будут очень похожи друг на друга и будут иметь схожие функции.

На опубликованных скриншотах видно, что оба варианта наушников будут доступны в серебристом и белом цветах. Версия Pro будет иметь два динамика, поддержку высококачественного звука, адаптивное шумоподавление, режим прозрачности, защиту корпуса по стандарту IP57 и функцию SmartThings Find.

Также на скриншоте упоминается функция 360 Audio, которая, предположительно, обеспечит пространственное звучание. Ожидается, что эти наушники будут работать до 6 часов с активным шумоподавлением и до 7 часов без него (с возможностью зарядки от чехла — до 30 часов).

Базовая версия наушников, по данным источника, не будет иметь адаптивное шумоподавление и режим прозрачности, и будет работать до 5 и 6 часов соответственно (с возможностью зарядки от чехла — до 24 часов).

Кроме того, базовая версия будет иметь упрощенную акустику с одним динамиком в каждом наушнике. Презентация серии Galaxy Buds 3 ожидается в конце июля на мероприятии Galaxy Unpacked.