Главная » Новости

В Сеть слили характеристики беспроводных наушников Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Портал Android Headlines сообщил о предстоящих беспроводных наушниках Samsung Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro. Согласно информации, эти новые наушники будут очень похожи друг на друга и будут иметь схожие функции.

В Сеть слили характеристики беспроводных наушников Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro

На опубликованных скриншотах видно, что оба варианта наушников будут доступны в серебристом и белом цветах. Версия Pro будет иметь два динамика, поддержку высококачественного звука, адаптивное шумоподавление, режим прозрачности, защиту корпуса по стандарту IP57 и функцию SmartThings Find.

В Сеть слили характеристики беспроводных наушников Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro

Также на скриншоте упоминается функция 360 Audio, которая, предположительно, обеспечит пространственное звучание. Ожидается, что эти наушники будут работать до 6 часов с активным шумоподавлением и до 7 часов без него (с возможностью зарядки от чехла — до 30 часов).

Базовая версия наушников, по данным источника, не будет иметь адаптивное шумоподавление и режим прозрачности, и будет работать до 5 и 6 часов соответственно (с возможностью зарядки от чехла — до 24 часов).

В Сеть слили характеристики беспроводных наушников Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro

Кроме того, базовая версия будет иметь упрощенную акустику с одним динамиком в каждом наушнике. Презентация серии Galaxy Buds 3 ожидается в конце июля на мероприятии Galaxy Unpacked.

В Сеть слили характеристики беспроводных наушников Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.