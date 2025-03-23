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В Сеть слили фото макетов всех iPhone 17 — среди них ультратонкий iPhone 17 Air

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Инсайдер Majin Bu поделился фотографиями макетов новых смартфонов Apple: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

В Сеть слили фото макетов всех iPhone 17 — среди них ультратонкий iPhone 17 Air

Эти макеты, созданные по точным чертежам, обычно используются производителями аксессуаров для разработки защитных пленок и чехлов.

Дизайн новых моделей будет значительно отличаться от предыдущих версий, что является первым таким изменением за несколько лет. Особенно примечателен iPhone 17 Air, который станет самым тонким смартфоном Apple с толщиной всего 5,5 мм.

Его размеры будут совпадать с iPhone 17 Pro Max — примерно 163 мм в длину и 77,6 мм в ширину. Оба устройства получат экраны диагональю 6,9 дюйма с узкими рамками.

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