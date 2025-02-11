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В Сеть слили европейские цены на новые Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra

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Серия Xiaomi 15 вскоре дебютирует в Европе, и появились данные о ценах на Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra.

Ожидается, что официальный запуск состоится через пару недель. Хотя модели уже вышли в Китае в октябре, на мировом рынке будет представлена только обычная версия Xiaomi 15 и его более продвинутая версия Ultra.

Согласно источнику billbil_kun, цена Xiaomi 15 в Европе составит 1099 евро за модель с 512 ГБ памяти, что соответствует аналогичному оборудованию прошлого года. Вероятно, версия с 1 ТБ памяти не будет доступна за пределами Китая.

Xiaomi 15 Ultra будет стоить от 1499 евро с тем же объемом памяти. Интересно, что компания не планирует повышать цены, несмотря на рост цен на компоненты, что также сделала Samsung с серией Galaxy S25. Ожидается, что серия Xiaomi 15 будет представлена 28 февраля.

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