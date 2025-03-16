В Сеть слили дизайн и габариты всей линейки iPhone 17

Сонни Диксон, известный инсайдер, опубликовал в социальной сети фотографию макетов всех моделей iPhone 17 с их размерами. Как сообщает Rozetked, размеры следующие:

iPhone 17 — 149,6х71,4х7,9 мм.

iPhone 17 Air — 156,1х74,7х5,6 мм.

iPhone 17 Pro — 149,6х71,4х8,7 мм.

iPhone 17 Pro Max — 163х77,5х8,7 мм.

Эти размеры подтверждают ранее представленный дизайн, который будет обновлен для всех моделей, кроме базового iPhone 17.

Презентация iPhone 17 должна состояться осенью 2025 года. По слухам, новые смартфоны будут оснащены чипами Apple A19 и A19 Pro, а камеры будут различаться: одна у iPhone 17 Air, две у iPhone 17 и три у iPhone 17 Pro. В старших моделях камеры будут иметь сенсоры на 48 Мп, а у тонкого iPhone 17 Air будет монодинамик.