В Сеть просочилась информация о том, как может выглядеть безупречный iPhone 14

Анонс iPhone 13 запланирован на 14 сентября, но новые устройства могут устареть еще до начала продаж из-за беспрецедентной утечки от Джона Проссера, которая раскрывает, как может выглядеть iPhone 14 Pro Max 2022 года от Apple.

Это якобы безупречный iPhone 14 Pro Max от Apple.

Потенциально представляя собой второй крупный редизайн iPhone с момента появления iPhone X в 2017 году, iPhone 14 следующего поколения, похоже, готов попрощаться со спорной выемкой и поприветствовать плавающий вырез, аналогичный тем, что есть на последних флагманах Samsung.

В последнем есть то, что кажется фронтальной камерой, что свидетельствует о том, что Apple не совсем готова принять технологию камеры под экраном, которую Samsung включила в Galaxy Z Fold 3 совсем недавно, в прошлом месяце.

Однако неясно, где находится настройка Face ID. Возможно, гигант из Купертино уверен в том, что технология под экраном переместит эту функцию под дисплей, или, может быть, она полностью удалена в пользу Touch ID под экраном. Однако последнее кажется маловероятным.

В любом случае, если Apple продвинется вперед с этим дизайном, возможно, он будет меньше выделяться, чем его нынешние модели. Мир Android полон смартфонов с дырочками, поэтому Apple может больше, чем когда-либо, полагаться на узнаваемость своего бренда, чтобы выделиться из толпы.

IPhone 14 Pro Max может стать современным iPhone 4

В дополнение к изменениям на передней панели Apple, как сообщается, планирует несколько изменений дизайна на задней и боковых сторонах. Во-первых, рама из нержавеющей стали, к которой привыкли пользователи Pro, заменяется титановой.

Подобно iPhone 4, выпущенному в 2010 году, эта модель iPhone 14 Pro Max могла использовать круглые кнопки сбоку. Заднее стекло, которое снова глянцевое и находится поверх логотипа Apple, как ожидается, немного расширится по бокам и расположится поверх антенных лент, еще один вариант дизайна в стиле iPhone 4.

А как насчет важного выступа камеры? Что ж, Apple не будет слишком кардинально менять свою формулу выигрыша, но некоторые изменения запланированы. В частности, Apple полностью избавится от выпуклости и придет к полностью плоскому виду, что стало возможным благодаря увеличенной толщине устройства.

О внутренних спецификациях пока нет ни слова, поэтому рассуждать о потенциальных функциях бесполезно. Тем не менее, те из вас, кто ожидает порт USB-C или iPhone без порта, будут разочарованы, потому что похоже, что порт Lightning останется для другого поколения.

Прежде чем кто-нибудь спросит, Apple еще не доработала цвета. Проссер утверждает, что видел изображения золотой модели, в то время как все остальные цвета на рендерах выше и ниже предназначены только для демонстрационных целей.

Настоящая утечка дизайна iPhone 14?

Как и в случае со всеми утечками, стоит отнестись ко всему вышеупомянутому с долей скепсиса. Несмотря на то, что Проссер имеет приличный послужной список, Apple обычно не занимается дизайном iPhone раньше, чем за шесть месяцев до запуска, поэтому изменения все же могут быть внесены.

Это также может быть повторением 2019 года, когда Apple одновременно рассматривала несколько дизайнов iPhone 11 . Тот, что видели сегодня, может быть одним из нескольких, а это означает, что нет никакой гарантии, что последние модели iPhone 14 будут использовать этот внешний вид.

Тем не менее Проссер выразил уверенность. Его источник считает, что, хотя это очень ранняя модель, и размеры и цвета могут измениться, общий дизайн будет готов к массовому производству следующей осенью. Этот же источник отвечает за последние продукты Apple, такие как iPad mini 6 и Apple Watch Series 7 .