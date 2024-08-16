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В Сбере назвали пять ключевых стоп-слов, указывающих на мошенников

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Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, предупредил россиян о методах мошенников, которые используют определенные фразы для обмана.

Часто встречаются слова и выражения (так называемые стоп-слова), такие как «ФСБ», «МВД», «Центральный банк», а также запросы о переводе денег на «безопасный счет» или просьбы сообщить коды из СМС, данные карты, паспорта или СНИЛС.

Кузнецов настоятельно рекомендовал прекращать разговор, если в нем звучат подобные фразы — это может указывать на мошенника.

Источник: РБК.

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