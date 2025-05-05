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В СберБанк Онлайн запустили GigaChat для умного поиска и консультаций

Автор На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

В мобильном приложении СберБанк Онлайн запущен новый функционал — пользователи теперь могут вести диалоги с интеллектуальной системой GigaChat. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

Новый сервис позволяет уточнять ответы и продолжать диалог с помощью специальных подсказок (саджестов). Например, при вопросе о комиссии за перевод через Систему быстрых платежей (СБП) умный поиск не только предложит перейти в нужный раздел приложения, но и пояснит условия взимания комиссии. В случае дополнительных вопросов пользователю доступна функция «Продолжить диалог», где можно задать уточняющий вопрос или выбрать одну из предложенных тем, таких как «комиссии для ИП» или «увеличение лимита без комиссии».

Кроме помощи в навигации и консультаций по банковским продуктам, искусственный интеллект способен рассказать о принципах работы финансового рынка, методах защиты от мошенников, а также помочь в планировании поездок.

Обновлённый функционал доступен в версиях СберБанк Онлайн не ниже 16.7 на устройствах с операционной системой Android.

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