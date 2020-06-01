В Samsung решают проблему с обоями, которые «ломают» смартфоны

В Samsung решают проблему с обоями, которые «ломают» смартфоны01.06.2020 18:30
Накануне стало известно о необычном изображении, при установке которого на рабочий стол смартфоны выходят из строя.
В большинстве случаев на проблемы жаловались владельцы смартфонов бренда Samsung. В компании уже отреагировали на сообщение и признали наличие проблемы.
Более того, в Samsung сообщили, что у них уже есть решение проблемы. Для смартфонов компании готовится обновление, которое начнут распространять в ближайшее время.
Пока же пользователей просят даже не пробовать устанавливать изображение на рабочий стол.
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