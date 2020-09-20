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В Samsung подтвердили появление смартфонов новой серии Galaxy F

20.09.2020 20:09

Инсайдеры ранее сообщили, что производитель электроники готовит новую линейку смартфонов, в которой будут представлены относительно недорогие аппараты с акцентом на камеры.
Новая линейка должна получить название Galaxy F, и недавно в Samsung официально подтвердили ее появление.

Как оказалось, в модельной линейке компании действительно появятся аппараты новой серии, и более того, это будут не абсолютно новые смартфоны.

Как стало известно, речь идет о переименованных моделях. То есть в серии, Samsung решила представить смартфоны из других линеек.

Так, первым аппаратом будет модель с названием Galaxy F41, а по сути это будет все тот же Galaxy M31.

Но если это так, то в данном случае акцента на камеру явно не будет, а вот автономность этого устройства радует. Какие модели еще будут представлены в F-серии пока не известно.

В Samsung подтвердили появление смартфонов новой серии Galaxy F

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