В Samsung подтвердили появление смартфонов новой серии Galaxy F

Инсайдеры ранее сообщили, что производитель электроники готовит новую линейку смартфонов, в которой будут представлены относительно недорогие аппараты с акцентом на камеры.

Новая линейка должна получить название Galaxy F, и недавно в Samsung официально подтвердили ее появление.

Как оказалось, в модельной линейке компании действительно появятся аппараты новой серии, и более того, это будут не абсолютно новые смартфоны.

Как стало известно, речь идет о переименованных моделях. То есть в серии, Samsung решила представить смартфоны из других линеек.

Так, первым аппаратом будет модель с названием Galaxy F41, а по сути это будет все тот же Galaxy M31.

Но если это так, то в данном случае акцента на камеру явно не будет, а вот автономность этого устройства радует. Какие модели еще будут представлены в F-серии пока не известно.