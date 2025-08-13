Главная » Новости

В Samsung Galaxy S25 Ultra нашли баг с фиолетовой Луной

Некоторые владельцы Samsung Galaxy S25 Ultra, участвующие в бета-тестировании оболочки One UI 8, сообщили о баге при съемке Луны: на готовых снимках она приобретает фиолетовый оттенок. При этом в режиме предварительного просмотра изображение выглядит нормально.

Проблема проявляется на разных уровнях масштабирования — от 10x до 100x — и затрагивает не всех пользователей. Отключение функции Scene Optimizer не решает ситуацию, что указывает на программный характер ошибки.

Эксперты отмечают, что подобные баги являются обычной частью бета-тестирования, и ожидается, что Samsung исправит проблему в следующих версиях ПО.

