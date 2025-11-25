В Самаре предложили рекомендации по этичному использованию ИИ в образовании

Ученые Самарского университета подготовили набор рекомендаций по созданию этических и правовых норм для работы с искусственным интеллектом (ИИ) в образовательной сфере. Исследование опубликовано в журнале Springer Nature и направлено на снижение рисков при использовании технологий ИИ в учебном процессе.

По мнению специалистов, ИИ открывает новые возможности для участников образовательного процесса. Технологии позволяют персонализировать обучение, подстраивая содержание и темп под потребности каждого школьника или студента. ИИ может взять на себя рутинные операции, освобождая педагогов для творческой и исследовательской работы.

Доцент кафедры педагогики Самарского университета Валентина Мантуленко отметила, что искусственный интеллект способен анализировать успеваемость, выявлять пробелы в знаниях и предоставлять персонализированные учебные материалы. Чат-боты и виртуальные помощники обеспечивают мгновенную обратную связь и круглосуточный доступ к знаниям. Кроме того, ИИ может автоматизировать проверку заданий, выявление плагиата и выставление оценок, позволяя педагогам уделять больше внимания индивидуальной работе с учениками и студентами.

Эксперт подчеркнула, что важно этичное применение ИИ в образовании, чтобы обеспечить справедливость и прозрачность оценки, а также защиту данных учащихся. Неправильное использование или утечка информации о школьниках и студентах — включая успеваемость, поведенческие модели, личные предпочтения, социально-экономический статус и медицинские данные — может привести к серьёзным последствиям, включая нарушение конфиденциальности и дискриминацию.

Исследователи проанализировали потенциальные угрозы, связанные с обработкой личной информации, а также сценарии неравенства при применении ИИ. На основе анализа они подготовили рекомендации по разработке этических и правовых норм, направленных на минимизацию рисков и ответственное использование технологий в образовании.

Ключевым предложением является принятие федерального закона, который установил бы чёткие рамки для применения ИИ в образовательной сфере. Это позволит внедрять кодексы этики для учебных заведений и обучать всех участников образовательного процесса безопасному и прозрачному использованию технологий для решения академических и профессиональных задач, заключила Мантуленко.