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В РЖД запустили новый отечественный сервис бронирования билетов

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

РЖД запустили продажу билетов через новую систему бронирования «Экспресс-НП».

ОАО «РЖД» начало продажу билетов с использованием отечественной системы бронирования нового поколения АСУ «Экспресс-НП». Об этом сообщил Николай Костенко, начальник департамента пассажирских перевозок РЖД, на форуме «PRO//Движение», пишет агентство Москва.

Костенко отметил, что на этой неделе был продан первый билет через новую систему, над которой работа шла почти пять лет. «Экспресс-НП» обещает быть более динамичной и гибкой, что позволит быстрее реагировать на запросы пассажиров и внедрять новые цифровые сервисы.

Система «Экспресс-НП» заменит действующую АСУ «Экспресс-3». После тестирования на «Пассажирской компании «Сахалин» планируется переход на новую систему для других перевозчиков.

В 2024 году РЖД также запустило и продолжает развивать новые сервисы, такие как веб-приложение «РЖД Пассажирам», «Лист ожидания», «Пересадка внутри поезда» и «Профиль питомца».

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