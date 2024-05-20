В РЖД намерены перевести всех проводников на отечественные смартфоны

Согласно информации, опубликованной в газете «Ведомости», стоимость перехода РЖД на российские смартфоны может достичь 640 млн рублей.

Переход будет осуществлен в два этапа, с закупкой 7 тыс. отечественных смартфонов в конце 2023 года и планируемой закупкой еще 9 тыс. штук до конца 2024 года.

Основная часть закупки пришлась на смартфоны холдинга Fplus, в частности модель R570Е с операционной системой «Аврора», разработанной и производимой в России.

В рознице этот смартфон стоит 47 990 рублей, но при закупке крупных партий цена обычно снижается. Газета оценила закупку 16 тыс. устройств по цене около 40 000 рублей за каждое.

В августе 2023 года РЖД запретил сотрудникам использование iPhone в служебных целях, но глава РЖД Олег Белозеров заявил, что не будет вводить запрет на использование устройств Apple своими подчиненными.

Однако компания решила перейти на российские смартфоны в рамках стратегии использования отечественных технологий.

Информация о точной сумме закупки РЖД неизвестна, так как данные о деятельности компании на портале госзакупок скрыты с начала прошлого года.