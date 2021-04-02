В Rutube сообщили о перезапуске видеоплатформы

Разработчики Rutube в апреле начали перезапуск платформы, которая уже изменилась внешне, и в ближайшее время получит новые функции.

Об изменениях видеохостинга рассказала пресс-служба Rutube. Они сообщили, что теперь на площадке можно смотреть видео без регистрации. Также добавили монетизацию, и скоро станет возможно на площадке запускать стримы.

В планах разработчиков в третьем квартале запустить возможность продажи товаров через Rutube, и загружать подкасты.

Еще планируется переработать мобильное приложение, приложение для Smart-TV и улучшить функции управления контентом.

В конце прошлого года глава Rutube Александр Жаров заявил, что платформу планируют сделать «не хуже YouTube» с точки зрения инструментов сервиса».