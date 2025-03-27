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В российских магазинах электроники стали трудится смарт-уборщики

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания М.Видео-Эльдорадо анонсировала старт пилотного проекта по автоматизированной уборке в партнёрстве с технологической компанией Qrobotics.

В российских магазинах электроники стали трудится смарт-уборщики

Роботы-уборщики Phantas уже начали работать в 10 магазинах М.Видео в Москве.

Эти смарт-уборщики, разработанные в России, помогут поддерживать чистоту в торговых зонах и клиентских пространствах. Они работают без перерывов, что увеличивает частоту уборки и снижает расходы на клининг.

Роботы функционируют автономно: анализируют окружающую среду, распознают препятствия и могут адаптироваться к различным покрытиям.

Проект реализуется на основе сервисной модели, что означает, что М.Видео-Эльдорадо не покупает оборудование, а оплачивает только услуги уборки. Это делает внедрение технологии выгодным.

Сергей Коростелев, руководитель департамента строительства и эксплуатации, отметил, что компании важно оптимизировать затраты и улучшить клиентский опыт.

Роботы помогут поддерживать чистоту в магазинах весь рабочий день и сэкономят средства на клининге. По итогам пилотного проекта будет принято решение о расширении использования роботов в других магазинах сети.

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