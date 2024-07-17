В российских кнопочных телефонах Digma найдена опасная уязвимость

Уязвимость в кнопочных телефонах бренда Digma, которая позволяет удаленно управлять устройством через интернет, является серьезной проблемой для безопасности пользователей.

Исследование экспертов по безопасности подтверждает наличие этой уязвимости, которая может быть использована для отправки и получения SMS-сообщений, фильтрации сообщений и регистрации в мессенджерах без ведома владельца устройства.

Хотя кнопочные телефоны обычно считаются менее уязвимыми для взлома по сравнению со смартфонами, это не означает, что они полностью защищены от атак. Как показывает исследование, даже в простых устройствах могут быть обнаружены уязвимости, которые позволяют удаленное управление.

Бренд Digma, производитель кнопочных телефонов, не подтвердил наличие опасных уязвимостей в своих устройствах, но признал наличие некоторых «аномалий». Это подчеркивает важность обновления прошивки и следования рекомендациям производителя по обеспечению безопасности.

Интерес к кнопочным телефонам растет во всем мире, особенно среди молодежи, которая ищет простые устройства с ограниченным функционалом для основной задачи — звонков.

Источник: kommersant.ru.