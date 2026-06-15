В российских интернет-сервисах заметили ограничения авторизации через Google и Apple

Пользователи сообщили о возможных ограничениях при входе в некоторые российские интернет-сервисы через аккаунты Google и Apple. По данным наблюдений, изменения на данный момент зафиксированы, в частности, на платформе «Авито».

Сообщается, что нововведения могут быть связаны с законопроектом, который 9 июня был принят Государственной думой и предусматривает ограничение использования иностранных сервисов для авторизации на российских интернет-ресурсах.

При этом в пресс-службе «Авито» уточнили, что подобные ограничения действуют на платформе уже в течение нескольких лет.