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В России зарегистрировали CRISPR-тест на устойчивость бактерий к антибиотикам

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Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировали тест-систему для выявления гена mecA, связанного с устойчивостью бактерий к метициллину и другим антибиотикам.

Разработка предназначена для обследования пациентов с подозрением на тяжелые бактериальные инфекции, в том числе поражающие головной и спинной мозг. Метод объединяет ПЦР для обнаружения нужного гена и технологию CRISPR/Cas для подтверждения результата.

В Роспотребнадзоре сообщили, что тест стал первой в мире официально одобренной лабораторной системой для определения антибиотикорезистентности с применением CRISPR/Cas. По данным ведомства, точность разработки сопоставима с ПЦР, а в отдельных случаях может быть выше.

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