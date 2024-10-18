В России запустят два новых платежных сервиса: «Волна» и BRICS Pay

В России анонсированы два новых платежных сервиса — «Волна» и BRICS Pay. «Волна» позволит использовать iPhone для бесконтактной оплаты картами «Мир», а BRICS Pay будет предназначен для расчетов российскими картами за границей и для иностранных карт Visa и Mastercard в России.

На презентации на форуме Finopolis представители Национальной системы платежных карт сообщили, что «Волна» будет работать даже без интернета. Сервис сможет использовать не только iPhone, но и устройства на Android, применяя технологию Bluetooth Low Energy вместо NFC.

Для работы «Волны» понадобятся новые платежные терминалы, которых пока нет в России. Однако эксперты уверены, что их разработка не составит труда. Основная проблема заключается в безопасности таких платежей.

Что касается BRICS Pay, этот сервис позволит использовать карты Visa, Mastercard и «Мир» для оплаты по QR-кодам. Ожидается, что он появится в России уже в этом году, а в следующем — и для россиян за границей.

Согласно представителям делового совета БРИКС, в будущем сервис сможет использоваться гражданами любых стран и поддерживать разные валюты. Однако остаются вопросы о том, как будет осуществляться процессинг транзакций и какие юридические аспекты будут задействованы.

Оба сервиса могут столкнуться с проблемами, связанными с размещением своих приложений в App Store и Google Play, поскольку их могут удалить из-за санкций. Для пользователей Android это не станет большой проблемой, но владельцы iPhone могут столкнуться с трудностями в установке приложений.

Источник: bfm.ru.